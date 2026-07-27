El precio del barril de Brent se desploma hasta los 86 dólares tras pausar EEUU sus ataques contra Irán

Los detalles El barril cuesta 14 dólares menos que el viernes pasado, cuando superó la barrera de los 100 después de 13 noches consecutivas de ataques. La caída en un solo día ha superado los cinco puntos.

El precio del petróleo Brent, referencia en Europa, ha caído un 8% situándose en 86 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos ha descendido un 6,81%, alcanzando los 83,23 dólares. Esta caída se debe al optimismo generado por la pausa en los ataques de Estados Unidos a Irán, que ha llevado a una disminución de 14 dólares en el precio del Brent desde el viernes pasado. El gas natural también ha registrado una caída del 7,4%, situándose en 58,87 euros por megavatio/hora. Irán critica a EE.UU. por estar "atrapado en el pantano" de su propia creación tras cinco meses de conflicto. La pausa en los ataques busca reducir el precio del petróleo, preocupando a Washington por sus reservas de municiones.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, ha ampliado su caída respecto a la apertura de sesión y después de dos horas y media de cotización. El barril cae un 8%, y se encuentra en 86 dólares, ante el optimismo que genera la pausa de ataques de Estados Unidos a Irán, por segundo día consecutivo.

El barril de Brent, de referencia en Europa, con una caída del 8,02% se sitúa en 86 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, también cae un 6,81%, hasta los 83,23 dólares el barril.

De esta forma, parece que un fin de semana sin ataques ha sido suficiente para que se desplome el precio del petróleo. El barril de Brent cuesta 14 dólares menos que el viernes pasado cuando superó la barrera de los 100 después de 13 noches consecutivas de ataques. La caída en un solo día ha superado los cinco puntos.

El gas natural también registra una caída del 7,4%, y se encuentra en 58,87 euros el megavatio/hora.

Tras alcanzar la pasada madrugada el barril los 93,60 euros, su precio ha descendido en lo que va de sesión más de cuatro dólares.

Irán ha afirmado que Estados Unidos está "atrapado en el pantano" creado por sus propias acciones al lanzar la guerra contra la República Islámica el 28 de febrero pasado, y ha rechazado que Washington se encuentre en una posición de poder gestionar el conflicto para controlar el precio mundial del petróleo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, ha dicho que después de cinco meses de guerra, EEUU está "atrapado en el pantano que ellos mismos crearon"

Según Teherán, la pausa estadounidense tendría como objetivo reducir el precio del petróleo, que volvió a aumentar tras la nueva escalada.

EEUU decidió parar los ataques a Irán después de que el vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, expresara su preocupación por las reservas de municiones por la escalada de la guerra con Irán.

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