Ahora

Apagón eléctrico

Competencia abre varios expedientes sancionadores por el apagón por "indicios de incumplimientos durante periodos prolongados de tiempo"

Los detalles La CNMC ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios e insiste en que los procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Torres eléctricas en las cercanías de Zaragoza en una imagen de archivo. . EFE/JAVIER BELVERTorres eléctricas en las cercanías de Zaragoza en una imagen de archivo. EFE/JAVIER BELVER
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores, sin mencionar nombres de empresas, en el marco de sus investigaciones por el apagón eléctrico de abril del año pasado.

El organismo regulador ha concluido que el incidente "tuvo un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión", según explica en un comunicado.

La comisión ha detectado "indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente".

En este contexto, la CNMC ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios e insiste en que los procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. Los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El alto el fuego entre Israel y Líbano allana el camino para las conversaciones entre EEUU e Irán en Islamabad
  2. Los otros cismas abiertos por el ahorro energético: del control de temperatura en edificios a un día de teletrabajo obligatorio
  3. Gobierno desbloqueado: el Partido Popular y Vox llegan al fin a un acuerdo para Extremadura
  4. Las vergüenzas de Vox por las que nadie se ruboriza en Bambú: así defienden lo indefendible los de Santiago Abascal
  5. Los tres principales trabajos de la UCO en el exhaustivo registro al zulo clave en la muerte de Esther López
  6. Un Citroën dos caballos eléctrico: el proyecto de Stellantis en Vigo para recuperar su clásico