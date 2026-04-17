Competencia abre varios expedientes sancionadores por el apagón por "indicios de incumplimientos durante periodos prolongados de tiempo"

Torres eléctricas en las cercanías de Zaragoza en una imagen de archivo.

Los detalles La CNMC ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios e insiste en que los procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado expedientes sancionadores en relación al apagón eléctrico de abril del año pasado, aunque no se han mencionado nombres de empresas. Según el organismo, el incidente tuvo un origen multifactorial, con una serie de sucesos que desequilibraron el sistema, culminando en un cero eléctrico por sobretensión. La CNMC ha encontrado indicios de infracciones en la normativa sectorial que requieren investigación, aunque no sean la causa directa del apagón. Estos procedimientos, que pueden durar entre nueve y dieciocho meses, permitirán a las partes interesadas presentar alegaciones y pruebas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores, sin mencionar nombres de empresas, en el marco de sus investigaciones por el apagón eléctrico de abril del año pasado.

El organismo regulador ha concluido que el incidente "tuvo un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión", según explica en un comunicado.

La comisión ha detectado "indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente".

En este contexto, la CNMC ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios e insiste en que los procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. Los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

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