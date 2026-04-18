La regularización de migrantes dispara el odio y la xenofobia en España: "Juega con el miedo de la población"

¿Qué está pasando? La medida promovida por el Gobierno ha traído consigo insultos y bulos tanto en redes como desde los propios representantes públicos que, como Abascal, hablan de "invasión migratoria".

La regularización de migrantes en España ha revelado el persistente racismo y xenofobia en 2026, aumentando el odio en redes sociales, donde proliferan bulos y ataques. Ana, una migrante boliviana, comparte las dificultades enfrentadas por ella y su hija, víctimas de discriminación. A pesar de llevar 20 años en el país, Ana sigue lidiando con comentarios hirientes. Laura de Dueñas, abogada, desmiente rumores sobre ayudas a migrantes. El odio no solo proviene de redes, sino también del Parlamento, con figuras como Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo criticando la regularización. Elisa Brey alerta sobre el peligro de estos discursos que explotan miedos sociales. A pesar de todo, los migrantes verán reconocidos sus derechos tras la regularización.

La regularización de migrantes que ha promovido el Gobierno ha sacado a relucir el racismo y la xenofobia que a día de hoy, en pleno 2026, sigue habiendo en España. Porque ha disparado el odio. Porque ha hecho que las redes se llenen de bulos y de insultos que sufren, que siguen sufriendo, incluso las personas que llevan 20 años en el país.

Es el caso de Ana, que llego desde Bolivia junto a su hija de tres años: "Ha sufrido bullying en el colegio. Por ser migrante. Por tener una madre migrante y un padre migrante".

"Al verte entrar a un sitio dicen, '¿y tú de dónde eres?', '¿y tú por qué has venido de tu país? Si estabas bien allí", cuenta Ana.

Porque a pesar de llevar dos décadas en España hay cosas que, como cuenta, le siguen dando "mucha rabia": "A día de hoy todavía no supero lo que dicen".

Así está todo. Así se ha disparado un odio que, como suele ser habitual, va acompañado de mentiras. "Los bulos sobre la población migrante están a la orden del día. La realidad es que no hay ninguna ayuda que se cobre por ser español o migrante", relata Laura de Dueñas, abogada en Movimiento por la Paz.

Algo que les da lo mismo a los que odian, que copan las redes con mensajes como 'Esto es una auténtica vergüenza', 'Vaya ruina nos están buscando' o 'El hedor tiene que ser increíble' ante las imágenes de los migrantes que han acudido a los diversos centros para regularizar la situación.

Pero no solo son las redes sociales las que reparten odio. Porque a veces llega también desde el Parlamento. Desde los representantes públicos como Santiago Abascal que habla de "invasión migratoria". O como Alberto Núñez Feijóo, que ha rechazado la regularización por ser "inhumana, injusta e insegura".

"Es un discurso peligros porque juega con los miedos de la población. Es jugar un poco al límite", cuenta Elisa Brey, profesora de Sociología y Opinión Pública en la UCM, sobre estos mensajes que llegan desde el Congreso.

Porque son personas. Personas que más allá de las mentiras y del odio van a tener reconocidos los derechos y obligaciones que merecen después de la regularización.

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