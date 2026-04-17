El 'boom' de los camioneros llega a España: autoescuelas con listas de espera y empresas a la espera de 20.000 nuevos conductores

Los detalles Las autoescuelas aseguran que los alumnos consiguen trabajo nada más sacarse el carnet y que algunas empresas incluso se lo pagan a futuro empleados.

Las empresas de transporte en España enfrentan un déficit de entre 20.000 y 30.000 camioneros, pero la situación está cambiando. Autoescuelas reportan listas de espera debido al creciente interés en obtener el carnet de conducir camiones como nueva salida profesional. Personas como José Manuel y Omar buscan reinventarse en este sector. Mónica Lorca, de una autoescuela en Barcelona, confirma el "boom" con listas de espera de seis meses. Empresas demandan conductores sin exigir experiencia, incluso ofreciendo pagar el carnet. Al aprobar, los conductores pueden ganar hasta 2.800 euros mensuales, aunque deben enfrentar retos como largas ausencias de casa.

Las empresas de transporte llevan tiempo advirtiendo del déficit de camioneros, ya que en España se necesitan entre 20.000 y 30.000 conductores. Sin embargo, la situación está empezando a cambiar y en muchas autoescuelas ya tienen listas de espera por la cantidad de personas que quieren sacarse ese carnet y ponerse al volante.

José Manuel es uno de esos alumnos que ven en el camión una nueva salida profesional. Lleva casi 40 años trabajando en la construcción y considera que "es hora de cambiar". Lo mismo que le ocurre a Omar, técnico sanitario. "Prefiero cambiar y buscar algo que me guste de verdad", cuenta a laSexta.

Ambos buscan lo mismo, dar un volantazo a su vida y empezar de cero como transportistas. Y no son los únicos. "Hemos llegado al 'boom'. Tenemos listas de espera de seis meses", relata Mónica Lorca, de la autoescuela Liñán de Barcelona.

Los alumnos no son los únicos interesados, también las empresas están ansiosas de recibir nuevos profesionales, sin importar su experiencia o trayectoria profesional. "Cada semana recibimos mails porque necesitan personal y nosotros les decimos que no tienen experiencia y les da igual", asegura Lorca.

Una realidad que ratifica Carlos Fernández, de la autoescuela Ecovial (Pontevedra). Él asegura que, "en el momento en el que obtienen el título, al día siguiente están trabajando". Marcos Luque, del portal Genda Job, demuestra a laSexta la gran cantidad de ofertas para camioneros que hay en España. "Hay muchísimos, no para: conductores, repartidores...".

Tal es la necesidad del sector que algunas empresas incluso se ofrecen a pagar el carné a futuros empleados. "El 9 o el 10% del sector logístico son camiones que están parados y eso le cuesta a la empresa", explica Luque.

Pros y contras de la profesión

Roger ha sido una de esas personas que han tenido que aguantar la lista de espera para poder empezar a formarse. En su caso, ha esperado ocho meses para poder examinarse. "Siempre me ha gustado la ruta, la carretera", comenta.

Al otro lado, Alfonso sueña con conseguir el carnet lo antes posible y asegura que siempre "fue una ilusión de pequeño" porque su padre era camionero.

Además de trabajo casi al instante, quienes aprueben el carnet podrán cobrar alrededor de 1.800 euros mensuales si circulan por España y mil más (2.800 euros) si lo hacen fuera del país. Eso sí, también tendrán que aguantar inconvenientes como dormir fuera de casa o el horario.

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