¡La Real Sociedad vence al Atlético de Madrid en penaltis y se proclama campeón de la Copa del Rey!

El conjunto de Matarazzo logra un título de mucho mérito tras superar a los rojiblancos en los penaltis. Unai Marrero, el gran héroe de la final tras detener los lanzamientos de Julián y Sorloth.

Fue un final cruel para rojiblancos y uno maravilloso para 'txuriurdines'. Quién hubiera dicho hace unos meses, cuando la Real Sociedad estaba luchando en las posiciones de lo más bajo de la tabla, que iba a levantar un título.

El gran culpable de ello tiene nombre y apellidos: Pellegrino Matarazzo. El técnico norteamericano le ha dado la vuelta a un equipo que ha terminado haciendo historia. Unai Marrero, suplente en Liga y titular en Copa, el héroe 'txuriurdin' después de detener dos penaltis.

Sorloth y Julián fueron las víctimas del guardameta de la Real. Musso dio esperanzas al Atlético deteniendo el penalti de Oskarsson, pero ni Sucic, ni Ahien, ni Pablo Marín iban a fallar.

Todo en un encuentro en el que la Real ya mandaba a los trece segundos de juego. Fue en ese momento en el que Ander Barrenetxea sorprendió a todo el mundo rematando a gol un gran centro de Guedes cuando solo se habían disputado unos instantes de final.

Locura 'txuriurdin' y jarro de agua helada para los colchoneros. A pesar de ello, el Atlético fue entrando en calor y adueñándose del balón. Su reacción no tardó en llegar. Lookman, iluminado en partidos grandes, puso el empate con un gran disparo con la pierna izquierda en el minuto 18.

A partir de ahí, el ritmo del encuentro bajó. Los del Cholo siguieron controlando la posesión pero sin generar grandes ocasiones, al igual que la Real. No obstante, una jugada casi llegado el minuto 45 terminó con penalti para los de Matarazzo.

Musso salió 'de puños' para despejar un centro y, en lugar de impactar con el balón, impactó con Guedes. Alberola no dudó y señaló la pena máxima. Mikel Oyarzábal engañó a Musso y volvió a adelantar a la Real Sociedad justo antes del descanso.

JULIÁN, SALVADOR ROJIBLANCO

El segundo asalto comenzó con el Atlético buscando la igualada. Eso sí, sin éxito. Los colchoneros mostraron un serio bloqueo para generar ocasiones ante una Real que se defendía de manera muy cómoda el resultado. Hasta que apareció Julián Álvarez.

El argentino, en el minuto 83, salvó al Atlético. En una temporada en la que se ha discutido mucho su rendimiento, cuando su equipo más le necesitaba, él apareció. Recortó de maravilla en la frontal del área y, con un disparo inapelable, puso el 2-2.

LA PRÓRROGA, UN TRÁMITE

Un remate claro de Sorloth y un uno contra uno de Cardoso con Marrero fueron las ocasiones más claras del Atleti tras el empate. La falta de puntería colchonera y el acierto del guardameta 'txuriurdín' hizo que el partido se fuera a la prórroga.

La final cambió por completo en el 'tiempo extra'. La Real comenzó a amenazar de nuevo. Orri Oskarsson tuvo una ocasión muy clara pero Musso le impidió el gol. El Atlético, para generar peligro, se encomendó a Julián. El argentino estrelló un zapatazo en el palo que hubiera supuesto el 3-2. Tras una prórroga en la que pasó poco más, el partido se fue a penaltis. Marrero brilló y Pablo Marín, con un lanzamiento soberbio, le dio el título a la Real.

OBJETIVO: LA CHAMPIONS

Esta derrota supone un duro golpe para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se encontraron con una Real Sociedad muy sólida y terminaron acusando el desgaste de la vuelta de Champions frente al Barça.

La Copa de Europa es la única competición en la que el Atlético puede optar a un título. Los del Cholo se verán las caras al Arsenal dentro de poco más de una semana en la última esperanza para los colchoneros.

UNA REAL HISTÓRICA

Matarazzo, con solo cuatro meses al frente del equipo, ha conseguido algo histórico para la Real Sociedad. El técnico estadounidense ha mejorado increíblemente a una plantilla que cuenta con el incontestable liderazgo de Mikel Oyarzábal. No faltó a su cita con el gol.

Todo con la inestimable ayuda de jóvenes de la cantera como el propio Unai Marrero o Jon Martín. El central donostiarra firmó una final soberbia a nivel defensivo. No sería de extrañar que pronto formara parte de una convocatoria internacional con España.

La Real Sociedad consigue su cuarta Copa del Rey dando una auténtica sorpresa en una final increíble. El Atleti, por su parte, se encomienda a la Champions para salvar la temporada y levantar la que sería la primera Liga de Campeones de su historia.