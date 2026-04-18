¿Por qué al cerrar Ormuz baja el precio de la gasolina de inmediato y al abrir tarda más? Camarero responde

¿Qué ha dicho? El periodista económico asegura que "el diésel y la gasolina no van a volver a estar como antes de este shock energético que es la guerra" porque se han "establecido unas nuevas bases".

El estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de petróleo mundial, ha sido cerrado por Irán, intensificando el conflicto en Oriente Medio y afectando los precios del petróleo. Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego. Según José María Camarero, periodista económico de 'ABC', las estaciones de servicio trasladaron rápidamente el aumento de precios por temor a no poder reponer el combustible o hacerlo a precios más altos. La rebaja del IVA ha sido absorbida por el incremento del diésel y la gasolina. Camarero sostiene que el diésel y la gasolina no volverán a precios anteriores debido a este shock energético. La normalización llegará cuando el diésel vuelva a ser más barato que la gasolina, aunque no parece que esto ocurra pronto.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en la principal arma de guerra en el conflicto en Oriente Medio. Paso de gran parte del petróleo del mundo, este sábado Irán anunciaba su cierre después de varios días de tregua y en mitad de tensas negociaciones con Estados Unidos, al que acusan de violar el alto el fuego. Pero, ¿por qué se nota de golpe la subida del precio del petróleo cuando cierra y no la bajada cuando abre?

"Lo que hicieron las estaciones de servicio fue trasladar rápidamente por el miedo que tenían a no poder reponer o a reponerlos con los nuevos precios, fue inmediato. Además tuvimos el impasse de la rebaja del IVA, que ya se lo ha comido el precio de diésel y gasolina, y lo que ocurre ahora no es tanto que no bajen o sea lento, sino que se establecen unos nuevos mínimos", señala José María Camarero, periodista económico en el diario 'ABC'.

Camarero explica así que "el diésel y la gasolina no van a volver a estar como antes de este shock energético que es la guerra". Todo esto quedaría demostrado por las crisis energéticas anteriores. "Se establecen unas nuevas bases a partir de la cual se van moviendo los precios y no se vuelve a aquella normalidad".

Según el periodista la solución llegará y se volverá al precio normal "cuando el precio del diésel esté por debajo del de la gasolina, como es su estado natural". El periodista ve que esta guerra ha provocado cuna distorsión con el precio del diésel y cree que este movimiento no se producirá en breve. "Veremos el lunes, pero no parece que vaya a ser así".

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