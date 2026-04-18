El anuncio de la reapertura de Ormuz se nota poco (o nada) en las gasolineras: así están los precios en diferentes puntos de España

Los detalles Pese a que el precio del barril se ha desplomado, esto no se ha notado en muchas zonas del país a la hora de repostar. Además, cabe destacar que las nuevas restricciones pueden afectar, de nuevo, a nuestro bolsillo.

La reapertura del estrecho de Ormuz provocó una caída en el precio del petróleo, pero en muchas gasolineras de España aún no se refleja. En Barcelona, el precio de la gasolina sigue en 1,59 euros el litro, igual que antes de la reapertura. En Valencia, el diésel cuesta 1,70 euros y se espera una reducción de precios a partir del miércoles. En Madrid, el precio de la gasolina incluso subió un céntimo. Galicia y Cantabria han comenzado a notar la bajada de precios, al igual que Andalucía. Sin embargo, la situación podría cambiar ya que Irán ha anunciado nuevamente restricciones en Ormuz tras acusar a Estados Unidos de incumplir un alto el fuego.

El anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz este viernes provocó el desplome del precio del barril. Sin embargo, por el momento no se nota en muchas gasolineras del país. En Barcelona, repostar cuesta este sábado 1,59 euros el litro, lo que es la misma cantidad que este viernes, antes de que abrieran Ormuz.

También sigue costando lo mismo en Valencia, donde el precio de diésel está a 1,70 el litro. Allí fue el pasado lunes cuando bajaron los precios y esperan que se repita la acción a partir de este miércoles.Y en Madrid, echar gasolina cuesta incluso un céntimo más que este viernes, al estar a 1,53 euros el litro.

Mientras, en Galicia parece que la bajada de los combustibles sí empieza a notarse, ya que la semana pasada allí el diésel estaba por encima del 1,90 y este sábado está a 1,79. Además, la gasolina sobrepasaba el 1,60 y ahora está a 1,53.

También en Cantabria están notando la bajada de precios y muchos están aprovechando para repostar a 1,43 euros el litro, al igual que en Andalucía, donde el diésel ha pasado de 1,90 a 1,87. Allí, se nota aún más la bajada en el precio de la gasolina, que de 1,60 se ha quedado en 1,52.

Sin embargo, hay que esperar para ver cómo afecta ahora el que Irán haya anunciado su decisión de volver a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz un día después de anunciar su reapertura, tras denunciar que Estados Unidos ha incumplido los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona, y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dejado en el aire la extensión del alto el fuego con Irán y haya amenazado con reanudar los bombardeos.

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