Los empresarios vuelven a criticar el salario mínimo de 1.000 euros. En una entrevista concedida al diario 'La Razón', el vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha acusado al Gobierno de Sánchez de subir salarios sin asumir el sobrecoste que acarrea para empresas que tienen un contrato con la administración: "Es muy llamativo lo que han hecho: yo lo pacto, yo lo subo y tú lo pagas, que lo paguen los empresarios".

"Así cualquiera", ha lamentado el dirigente de la CEOE, que ha añadido: "Es lo mismo que si CEOE mañana pacta con los sindicatos al margen del Gobierno que se suba el sueldo de los funcionarios un 5% y que lo pague el Gobierno. Es una subida claramente política, asumida por los partidos del Gobierno". En esta línea, Amor también ha cuestionado la propuesta para autónomos del Ministerio de Seguridad Social.

Esto es, considera que es inasumible y que lo que pretende el ministro José Luis Escrivá es intervencionista y confiscatorio: "En algunos casos, y sumado al IRPF, es intervencionista porque la cotización de la Seguridad Social se basa en la tributación del IRPF. Y, por tanto, la suma de lo que se paga por IRPF más lo que se paga por Seguridad Social puede ser confiscatorio. Lo que está claro es que no grava la capacidad económica".

Y ha cargado duramente con Escrivá, sobre quien insiste en que no entiende lo que es ser autónomo en nuestro país: "Confunde un autónomo con un asalariado. Un autónomo se la juega con su propio capital, y desde el primer momento empieza a pagar sin haber cobrado nada, no tiene un mes pagado de vacaciones, uno de cada tres sufre morosidad, el 40% de los autónomos no llega al cuarto año y cuando cierra queda en la ruina. Y un trabajador cobra todos los meses y cobra su indemnización".