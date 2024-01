La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo que el Ministerio analizará con los diversos consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas las medidas a tomar por la tripledemia de gripe, COVID y bronquiolitis que está colapsando parte del sistema sanitario español. "Mostraremos nuestro apoyo y nuestra capacidad de coordinar dentro del Sistema Nacional a la diferentes comunidades para medidas como la obligatoriedad de la mascarilla en los espacios sociosanitarios", explica.

El encuentro irá de unificar criterios y de evaluar los diferentes picos de pandemia, expresa. "Ya sabemos que en las comunidades son bastante dispares", añade en directo. Así, sostiene que el objetivo es no invadir las competencias de las comunidades.

La curva de la epidemia de gripe comenzó a dispararse a comienzos de diciembre, y no se espera que alcance su pico hasta pasada la fiesta de los Reyes Magos. Por este motivo, algunos consejeros han acusado a García de no haber sabido anticiparse a los acontecimientos. No obstante, la ministra de Sanidad ha asegurado que "desde el Ministerio se ha estado en contacto con las comunidades durante todo el mes de diciembre, y son las comunidades las que tienen que hacerse cargo de poner las medidas para el plan de invierno".

"Desde el Ministerio podemos ayudar y coordinar", ha aseverado tras criticar la "utilización" de estas reuniones "para tratar de echar balones fuera". "No es nuestra competencia, pero sí nuestra incumbencia", ha reiterado.