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Ángel Nicolás

El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha llama "memos" a los jóvenes que por problemas de salud mental piden una baja médica

¿Qué ha dicho? Ángel Nicolás ha aseverado que ahora tiene una baja "no porque la empresa le haya maltratado" sino porque "le ha dejado la novia".

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás El presidente de Cecam, Ángel NicolásEuropa Press / jml35758
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El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha CECAM, Ángel Nicolás, ha generado una enorme polémica después de afirmar este martes que el aumento entre los más jóvenes de las bajas por salud mental es un problema de "fortaleza mental", unos jóvenes a los que directamente ha llamado "memos".

Nicolás participaba este martes en una jornada sobre absentismo laboral en la sede de CEOE y su intervención ha generado un enorme revuelo.

"Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No. Tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro. En la parte que afecta a la salud mental, te das cuenta que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Sin ánimo de ofender, pero son unos memos", ha aseverado.

"O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. ¿Cuántas demandas no tenemos en los juzgados por acoso laboral porque el jefe le ha dicho al empleado que trabaje? Pues, pues automáticamente al día siguiente ya ha cogido la baja", ha sentenciado.

Unas declaraciones que han llevado al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, a rectificar y asegurar que las bajas de los jóvenes por salud mental es un problema "muy serio" que "hay que cuidar".

"Hay una realidad de la salud mental que está ahí, que es mundial, que viene en muchos casos también del efecto covid, también en la propia infancia, y que tenemos que resolver la sociedad en su conjunto", ha dicho Garamendi a los medios.

De esta forma, Garamendi se ha desvinculado de las palabras del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, pero al mismo tiempo solo ha considerado sus palabras como una "subida de tono" puntual por parte de un representante empresarial que no responde a la posición de la CEOE.

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