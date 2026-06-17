Los jóvenes responden al presidente de la patronal de Castilla-La Mancha tras llamarles "memos": "No nos podemos permitir ni la baja"

Mientras tanto... La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha ha pedido disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas por las palabras de su presidente.

Los jóvenes han expresado su indignación ante las declaraciones del presidente de CECAM, Ángel Nicolás, quien atribuyó el aumento de bajas por salud mental entre ellos a una falta de "fortaleza mental", calificándolos de "memos". Nicolás afirmó que las bajas se deben a situaciones personales, como rupturas amorosas, y no a problemas laborales. Los jóvenes rechazan estas declaraciones, señalando que las bajas son decididas por profesionales de salud y que no pueden permitirse tomarlas con contratos temporales. La patronal se ha desvinculado de sus palabras, y la CEOE ha destacado la seriedad del problema de salud mental. La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado pidiendo disculpas y subrayando la importancia de abordar el absentismo y sus consecuencias para las empresas, sin restar importancia a los problemas de salud mental.

Los jóvenes han mostrado su indignación contra el presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, tras escucharle afirmar que el aumento entre los más jóvenes de las bajas por salud mental es un problema de "fortaleza mental", llamándoles directamente "memos".

"Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No. Tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro. En la parte que afecta a la salud mental, te das cuenta que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Sin ánimo de ofender, pero son unos memos", aseguraba.

Unas polémicas declaraciones que han provocado el enfado entre los jóvenes. "Que nos critiquen por eso cuando vamos de contrato temporal en contrato temporal... si no nos podemos permitir ni la baja", señala uno de ellos.

De esta forma, lo niegan rotundamente, asegurando que no conocen a nadie que haya pedido la baja por los motivos que dice y apuntando a que ni siquiera es algo que se puedan permitir hacer.

Además, destacan que si él tiene esa percepción, el problema quizás es suyo. "Quizás tiene que ver sus políticas de empleo", destaca un joven.

Aunque hacer de menos a los jóvenes no es nuevo, la decisión sobre la baja es del profesional,. Un hecho que ellos mismos se encargan de recordar. "Si te la dan es porque el profesional cree que es conveniente", apuntan.

Las cifras evidencian un problema. La salud mental es ya la primera causa de baja entre los jóvenes.

La patronal se desvincula de las declaraciones de Ángel Nicolás

El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha desvinculado de las palabras de Ángel Nicolás, poniendo el foco en que el problema del aumento de bajas es algo que se debe solucionar. "Este es un problema muy serio. Alguien puede subir el tono o decir cosas que a mi no me vais a escuchar", asegura.

Además, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha ha lanzado un comunicado en relación a las declaraciones de su presidente indicando que "todos contamos".

Un texto con el que han querido manifestar que, más allá de la forma en la que se trasladó el mensaje, el objetivo de su intervención era poner el foco en la creciente preocupación que genera el aumento descontrolado del absentismo y sus consecuencias para la actividad empresarial, y la falta de adopción de medidas dirigidas a paliar una situación que además tiene un muy importante coste en todos los órdenes para las empresas.

Un momento que aprovechan para dejar claro que en ningún momento ponen en duda la existencia de los problemas de salud mental que afectan a la sociedad, "siendo una cuestión que requiere de la máxima atención por parte de los servicios públicos y de la respuesta colectiva del conjunto de la sociedad".

El escrito lo finalizan pidiendo disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas por sus palabras.

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