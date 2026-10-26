Microsoft ofrece "salida voluntaria" a 60.000 empleados en un "enfoque hacia el cambio"

Los detalles El gigante tecnológico ha ofrecido este lunes bajas incentivadas a cerca de una cuarta parte de su plantilla global, tras acometer previamente este año dos reducciones.

Microsoft ha ofrecido bajas incentivadas a 60.000 empleados, cerca de una cuarta parte de su plantilla global, tras realizar dos reducciones previas mediante jubilaciones anticipadas y despidos. Amy Coleman, jefa de recursos humanos, anunció la "oferta de salida voluntaria" buscando mayor flexibilidad en la empresa. Este programa coincide con una gran inversión en infraestructura de inteligencia artificial. Los empleados elegibles son mandos medios e inferiores en ciertos equipos de EE.UU., Canadá, India y Reino Unido, excluyendo a los de centros de datos, ventas y márketing. Tras el anuncio, las acciones de Microsoft subieron cerca del 1% en Wall Street.

El gigante tecnológico Microsoft ha ofrecido este lunes bajas incentivadas a 60.000 empleados, cerca de una cuarta parte de su plantilla global, tras acometer previamente este año dos reducciones mediante jubilaciones incentivadas anticipadas y despidos.

La jefa de recursos humanos de Microsoft, Amy Coleman, ha enviado un mensaje interno anunciando una "oferta de salida voluntaria" y argumentando que es un "enfoque hacia el cambio" con el que busca "mayor flexibilidad" en la empresa, según recogen 'Business Insider' y otros medios.

"La oferta de salida voluntaria refleja una parte importante de cómo estamos evolucionando en nuestro enfoque ante el cambio: creando mayor flexibilidad y, siempre que sea posible, más formas de que los empleados configuren su próximo capítulo", recoge ese medio.

Este programa de bajas incentivadas se produce en un momento en que la empresa tiene prevista una inversión ingente en gastos de capital para el desarrollo de la infraestructura de la inteligencia artificial (IA), una tendencia que comparte con sus rivales del sector.

Los empleados aptos para la baja incentivada son mandos ejecutivos medios (llamados vicepresidentes) e inferiores en determinados equipos en Estados Unidos (EEUU), Canadá, India y el Reino Unido, pero están excluidos grupos que trabajan en centros de datos, ventas y márketing, detalla el medio 'TechCrunch'.

La medida se produce después de que el pasado abril Microsoft ofreciera por primera vez un programa de jubilaciones incentivadas anticipadas en EEUU al que se acogieron cerca de un 30% de los empleados aptos, unos 8.750.

Posteriormente, Microsoft anunció en julio los despidos de unos 4.800 empleados, un 2% de la plantilla, y explicó que los puestos no serían reemplazados por la IA, pero reconoció que la tecnología "sí está cambiando la manera en que se hace el trabajo".

Tras el anuncio de este lunes, la empresa subía cerca del 1% a media sesión en Wall Street. El próximo miércoles, presenta sus resultados del tercer trimestre.

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