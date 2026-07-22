Antonio Maestre responde al presidente de la patronal cántabra: "La mentalidad de la clase trabajadora está muy por encima de la de la gente de la CEOE"

Antonio Maestre reacciona a las declaraciones de Enrique Conde, presidente de la patronal cántabra, tras relacionar el absentismo con la "mentalidad latina" y le da la vuelta: "Esto se debe a la mentalidad empresarial cántabra que es esclavista, posfranquista y explotadora".

El presidente de la patronal cántabra, Enrique Conde, hacía unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que la culpa del absentismo laboral la tiene nuestra "mentalidad latina" y animaba a los trabajadores a delatar a sus compañeros que se encuentren de baja "fraudulenta".

Una polémica que se suma a la campaña de la patronal de Cantabria, donde culpaba del absentismo a que "Tu abuela no reciba la medicación a su hora" o "Esperar una hora a que te traigan el segundo plato".

A propósito de esto, Antonio Maestre recuerda que "si faltas al trabajo sin causa justificada no cobras", algo que "cualquiera que trabaje lo sabe".

El periodista practica "judo dialéctico" sobre las palabras de Conde y asegura que "esto se debe a la mentalidad empresarial cántabra que es esclavista, posfranquista y explotadora" y plantea como solución "la expropiación de las empresas que se comportan así y la socialización de los medios de producción".

"Si hacemos un debate de brocha gorda, insulto y descalificación, se puede utilizar de la misma manera", comenta Maestre, que asegura que existe "una mentalidad empresarial que trata a los trabajadores con ese desprecio" y que "a lo mejor, de lo primero que hay que hablar no es de la mentalidad de la clase trabajadora, que en España está muy por encima de la de esta gente que está en la CEOE y Cepyme".

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