España se consolida como la gran fábrica de vehículos eléctricos: el desembarco de 700 coches chinos marca el primer paso de la nueva planta de MG en Ferrol

Los detalles Hay otras grandes empresas que quieren seguir los pasos de esta nueva fábrica, como el grupo Santana, que apostará por una planta en desuso en Jaén; Stellantis, que ya se ha implantado en Zaragoza, o Changan, que abrirá próximamente una nueva factoría en Aragón.

China ha elegido a España como un socio comercial clave en el sector automovilístico. El desembarco de 700 vehículos de la marca MG en el puerto de Ferrol marca el inicio de una colaboración estrecha entre ambos países. El grupo SAIC, afectado por los aranceles europeos al coche eléctrico, establecerá su primera fábrica en Europa en Galicia, con una inversión inicial de más de 200 millones de euros. Este proyecto, respaldado por la cúpula política y empresarial gallega, consolidará a la región como un importante polo automovilístico. Además, otras grandes empresas como Santana, Stellantis y Changan también planean expandirse en España, reafirmando al país como un líder europeo en la industria automotriz.

China apuesta por España como aliado comercial clave. Este miércoles, 700 vehículos de la marca MG desembarcaron en el puerto de Ferrol, marcando el pistoletazo de salida de la estrecha colaboración entre nuestro país y el sector automovilístico del gigante asiático.

El grupo SAIC, matriz de este fabricante, es la compañía china más afectada por los aranceles al coche eléctrico impuestos por la Comisión Europea, y ha decidido que la ciudad coruñesa sea la sede de su primera fábrica en el continente.

La empresa hará una inversión inicial de más de 200 millones de euros que dinamizará la economía gallega. Por ello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que "con este primer barco llega una decisión de futuro para Galicia".

En la inauguración de este proyecto ha estado toda la cúpula política y empresarial de la región, ya que, en palabras del propio Rueda, esta factoría "nos va a consolidar aun más como lo que ya somos, uno de los polos de automoción mas importantes de Europa".

Pero SAIC no es el único gran grupo que se instalará en España. Nuestro país es un gran polo de atracción para la industria automovilística. Hay otras grandes empresas que quieren seguir los pasos de esta nueva fábrica en Ferrol, como el grupo Santana, que apostará por una planta en desuso en Jaén; Stellantis, que ya se ha implantado en Zaragoza, o Changan, que abrirá próximamente una nueva fábrica en Aragón.

Porque, por muy incierto que sea el futuro del sector del automóvil, lo que está claro es que España está a la cabeza de Europa y es el país en el que todos los grandes fabricantes quieren estar.

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