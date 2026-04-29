La inflación baja dos décimas en abril pese a la presión por la subida de los carburantes

Los detalles La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, se sitúa en el 2,8% en abril, una décima menos. "España es, desde el inicio del conflicto, el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad", señala Carlos Cuerpo.

En abril, la inflación en España descendió dos décimas, situándose en el 3,2%, gracias a la reducción de la factura de la luz, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta moderación se debe a las medidas del Gobierno ante la guerra en Irán. La inflación subyacente también disminuyó una décima, alcanzando el 2,8% interanual. Sin embargo, los carburantes continúan presionando al alza debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz. El plan de respuesta del Gobierno está evitando que la guerra afecte permanentemente la inflación y el poder adquisitivo. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, destaca que España es el tercer país europeo con menor crecimiento en precios de electricidad, gracias a su mix energético y renovables.

La inflación baja dos décimas en el mes de abril debido a la bajada de la factura de la luz. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se modera al 3,2% en abril ante las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la guerra en Irán, frente al 3,4% del mes de marzo.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, se modera una décima y se sitúa en el 2,8% en abril en el cálculo interanual. Los carburantes siguen siendo el producto que más presiona al alza, debido al bloqueo que sigue vigente en el estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos e Irán.

"El plan de respuesta aprobado en el Congreso y en vigor desde el 20 de marzo está cumpliendo su objetivo principal: que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo de los hogares", destacan desde el Ministerio de Economía.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del ramo, Carlos Cuerpo, destaca que España es "el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad". "Esto demuestra el elemento adicional de soberanía energética y de protección que supone el actual mix energético en España y la elevada presencia de renovables", añade el ministro.

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