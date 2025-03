España necesita un millón de migrantes anuales para sostener las pensiones en las próximas décadas

España necesitará la llegada de un millón de migrantes anuales para sostener las pensiones en las próximas décadas. Es el diagnóstico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que cree que, por ahora, las pensiones son sostenibles. Para que se hagan una idea, solo el último año España recibió 400.000 migrantes. "Necesitaríamos más de un millón de personas al año, un flujo bastante, bastante difícil de alcanzar", asegura Cristina Herrero, presidenta de AIReF.

De acuerdo con el informe publicado este lunes, el gasto en pensiones se sitúa en el 14,6 % del PIB en promedio en el periodo 2022-2050, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4 % del PIB, lo que arroja una diferencia del 13,2 %, por debajo del 13,3 % que habría obligado a activar la denominada "cláusula de cierre" y plantear nuevas medidas.

No obstante, la AIReF alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y ha cuestionado la metodología de esta regla de gasto, fijada por el Gobierno en la reforma de pensiones, ya que "no constituye un indicador de sostenibilidad" y "merma su capacidad de supervisión e independencia". "Se cumple la regla de gasto pero no descuidemos la dinámica subyacente", alerta Cristina Herrero en una rueda de prensa donde subraya que "es perfectamente compatible que la dinámica del sistema sea peor y cumplamos con la regla".

Tras conocer este informe, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, resalta que la reforma del sistema de pensiones "ha pasado su primer examen con éxito", ya que se ajusta a la denominada regla de gasto, y ha asegurado que "la sostenibilidad hoy está garantizada".

Diferente opinión la de la presidenta de la AIReF, quien dice que no tiene dudas de que se van a necesitar medidas adicionales de cara a poder cumplir con las obligaciones fiscales. "Hay que hacer ajustes seguro", añade Herrero, que recomienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "integre" esta regla en el proceso de adaptación del marco fiscal nacional al nuevo marco europeo.

En esta evaluación, Herrero pone el foco en el impacto que ha supuesto la revisión de las cifras del lado del gasto que se ha rebajado a ese 14,6 % del PIB, frente al 15,4 % que recogía inicialmente el informe de envejecimiento de la Comisión Europea, evitando así la necesidad automática de medidas.