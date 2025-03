Zverev contradice a Alcaraz sobre Indian Wells: "Entrené cuatro días y no noté ningún cambio"

En el Master 1000 Indian Wells 2025 se ha generado una polémica tras el cambio de la superficie de la pista. Varios tenistas han ido mostrando su disconformidad con el cambio. El primero en discrepar fue Carlos Alcaraz que expresó su disconformidad sobre la modificación de la pista: "El torneo lleva usando la misma pista durante 25 años y ahora la cambian. No sé el motivo por el que lo hicieron".

Aunque el murciano se mostró optimista pese ser diferente la superficie: "Creo que jugaré bien igualmente, aunque la pista sea más rápida". A la polémica sobre el cambio se unió Daniil Medvedev. "Seré sincero, me gusta Indian Wells, incluso me gustan las pistas ahora, pero parecen casi más lentas que antes, muy lentas", comentó sobre la modificacion-.

Sin embargo, Alexander Zverev ha contradicho a las críticas sobre el cambio de superficie. "¿Hay una superficie nueva? A mí me parece lo mismo, la verdad", ha dicho el tenista alemán sorprendido en el Media Day de Indian Wells 2025.

El segundo del ranking ATP no se había dado cuenta de la modificación de la pista del Masters 1000 estadounidense. "Entrené aquí durante cuatro días, no lo noté. No sabía nada al respecto", ha comentado de forma sorprendente en declaraciones recogidas por 'Punto de Break'.

'Sasha' debutará en el torneo de California ante Tallon Griekspoor, donde espera recuperar su mejor versión tras un mes de febrero que no consiguió pasar más de dos rondas ni en Buenos Aires ni en Río de Janeiro.