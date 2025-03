El cambio que no le gusta a Carlos Alcaraz en Indian Wells: "Es una apuesta que no entendí"

Carlos Alcaraz emprende la gira estadounidense con dos Masters 1000 caracterizados por la pista dura. En primera instancia, el murciano emprenderá la defensa al título en Indian Wellsdonde se ha proclamado vencedor en las últimas dos ediciones. Seguidamente, será el turno de Miami.

Este año, el torneo californiano presenta modificaciones en la pista, haciéndola más rápida, una decisión que a Alcaraz no le gusta: "Es una apuesta que no entendí cuando la vi. El torneo lleva usando la misma pista durante 25 años y ahora la cambian. No sé el motivo por el que lo hicieron".

"Aún tengo que entrenar sobre ella. Me considero un jugador que se adapta muy bien a los cambios de juego, las distintas superficies y condiciones. Creo que jugaré bien igualmente, aunque la pista sea más rápida", ha asegurado el de El Palmar en la rueda de prensa. Por tanto, no considera que vaya a sufrir una desventaja frente a sus rivales.

Alcaraz opta a conseguir su tercer Master 1000 consecutivo, un registro solo alcanzado por Novak Djokovic y Roger Federer, por lo que la presión es un factor que va a estar presente: "Estoy aquí para asumir esa presión, por así decir. Intentaré no pensar mucho en ello, intentaré disfrutarlo".

Asimismo, sostiene que llegar a esta pista es uno de los torneos favoritos del murciano: "Estaba esperando todo el año para regresar aquí... Intentaré solo dejarme llevar y ver cómo va a ser el torneo. Todo para mí aquí es muy fácil".

Medvedev se suma a las críticas de Alcaraz

La crítica del tenista murciano no ha sido la única. Daniil Medvedev ha valorado las modificaciones realizadas en la pista californiana: "Seré sincero, me gusta Indian Wells, incluso me gustan las pistas ahora, pero parecen casi más lentas que antes, muy lentas".

"No sé lo que piensan otros jugadores... He jugado dos días, y parecían muy, muy lento, así que vamos a ver cómo se juega durante el torneo", ha valorado el moscovita sobre los cambios introducidos por la organización del torneo.