El próximo gran reto que se impone Alcaraz tras el US Open: "No sé si será el año que viene o dentro de dos..."

El joven tenista murciano tiene claro que su objetivo ahora es lograr el Grand Slam… y para ello sólo le queda ser campeón en el Open de Australia.

El US Open, Roland Garros y Wimbledon. Esos son los tres títulos de Grand Slam que tiene Carlos Alcaraz a sus 22 años. Y quiere el que le falta, claro. El Open de Australia. En enero tendrá una nueva oportunidad y ya se ha fijado como objetivo tener los cuatro grandes.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo' habla de sus objetivos: "Para ser sincero, el Open de Australia es mi primer gran objetivo. En la pretemporada, pensando en lo que quiero mejorar, en lo que quiero lograr, el Open de Australia está ahí. Porque mi principal objetivo es completar un Grand Slam, tener los cuatro".

Eso sí, no se pone fecha para conseguirlo: "Será genial. Si no es el primero, será dentro de dos, tres o cuatro años, no me importa, pero quiero completarlo. Pase lo que pase".

Este US Open ha sido su "mejor torneo", el más sólido. "Es mi mejor torneo hasta ahora, por consistencia de nivel alto todos los partidos. Pero no he llegado a mi prime, como se dice ahora. Es mi mejor versión por el momento, pero hay margen de mejora. Tengo 22 años, todavía no ha salido el mejor Carlos, su cien por cien. He dado un mensaje a todos mis rivales de cómo puede ser mi nivel, pero hay más", dice el tenista murciano, que no estará en la Copa Davis.

Es un Alcaraz "más maduro" que en citas anteriores: "Estoy madurando. Mantengo mi esencia, sigo siendo un jugador de golpes espectaculares, a quien le gusta hacer cosas diferentes en la pista, porque lo disfruto y sé que a la gente le gusta también".

"Pero se puede unir la consistencia sin dejar de hacer lo otro. Voy cumpliendo años, aprendiendo de las experiencias. Me conozco mejor", dice el nuevo número 1 del mundo del tenis.