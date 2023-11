Desde que el director del Open de Australiaconfirmase hace unas semanas la presencia de Rafa Nadal en el primer Grand Slam del año, la expectación no ha hecho más que crecer en torno al manacorí.

Nadal cayó lesionado en segunda ronda del torneo 'aussie' a comienzos de 2023, y desde entonces no se le ha vuelto a ver en una competición oficial.

Él mismo aseguró que proseguiría quemando plazos de su recuperación y que su presencia en Melbourne no era al 100% segura, pero apuntar a que sí.

¿Por qué? Porque ya se está viendo al Rafa más intenso con la raqueta en la mano. En un vídeo publicado por Babolat en sus redes sociales, se ve al ganador de 22 Grand Slams entrenando a un nivel superior al que se le había visto hasta ahora.

Restan dos meses para que arranque el Open de Australia y, tal y como afirmó Toni Nadal hace unos días, todo apunta a que Rafa llegará al 100% a las antípodas.

By far the best video of Rafa in a while !

🎥: @babolatpic.twitter.com/ldPPGgXOpw