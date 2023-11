Con 24 Grand Slams y un palmarés envidiable de Masters 1000, no cabe duda de que Novak Djokovic es el tenista con mejor vitrina en la historia del deporte.

Sin embargo, el debate sobre el 'Big Three' y quién es el mejor entre el serbio, Rafa Nadal y Roger Federer sigue dejando opiniones de lo más variopintas.

El último en entrar ha sido Rick Macci, legendario entrenador que llegó a dirigir a las hermanas Williams.

En un 'tuit' publicado en 'X', el extenista estadounidense ha destacado la mejor faceta del suizo y el español... dejando un atrevido veredicto sobre el balcánico.

De Federer afirma que tiene el mejor servicio y de Nadal asegura que tiene el mejor golpeo liftado, mientras que sobre Djokovic zanja que es el tenista que ha tenido mejor carrera.

Mientras que Roger está retirado y 'Nole' ha sumado tres de cuatro Grand Slams esta temporada, está previsto que Rafa reaparezca en el próximo Open de Australia, primer y último torneo que jugó este 2023.

Of the BIG 3 @rogerfederer had the best serve.@RafaelNadal had the best topspin @DjokerNole had the best career.