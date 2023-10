El 18 de mayo Rafa Nadal anunció en una conferencia de prensa que haría un parón (renunciaba a jugar Roland Garros) para recuperarse de sus lesiones y poder volver en 2024 para jugar su último año como tenista profesional.

Pero su fecha de regreso todavía no se ha confirmado fecha de octubre. Este jueves, en un acto publicitario, ha evitado dar alguna fecha. Aunque sí ha expresado que su "primera opción" de volver es en el Open de Australia, en el mes de enero. El primer Grand Slam de la temporada.

"Mi primera opción real de volver al circuito profesional es Australia en enero, pero a día de hoy no estoy en disposición de decir algo que no sé", ha expresado el 22 veces ganador de Grand Slam. Su futuro es una incógnita: "Estoy un poco mejor que hace unas semanas. Pero no estoy aún para pensar en una vuelta a la competición...".

Ha regresado a los entrenamientos. Ya con la raqueta y a alta intensidad. Él mismo ha publicado vídeos en sus redes sociales. Algo que "a nivel mental es un avance", dice.

"Voy pudiendo entrenar un poco más. Poco a poco. Voy día a día, no tengo fecha porque a día de hoy no tengo capacidad de conocer cómo va a estar mi cuerpo en unos meses...", explica el tenista español.

¿Retirada en 2024?

En un primer momento, en aquella rueda de prensa de mayo, Nadal expresó su intención de que el año que viene fuera el último. Algo que matizó posteriormente. Si se encontraba bien físicamente, seguiría.

La tierra de Roland Garros, donde ha reinado en catorce ocasiones, es su gran prioridad. También los Juegos Olímpicos de París, que se disputarán en ese mismo escenario. Allí se ha deslizado la posibilidad de disputar el dobles con Carlos Alcaraz. Las dos figuras del tenis español juntas en la pista.