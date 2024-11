El vídeo con el que Rafa Nadal se rompió: despedidas de Federer, Djokovic, Iniesta...

Desde su debut en Copa Davis hasta su salida de la Philippe Chatrier acompañado de Carlos Alcaraz: este fue el principio y el final del vídeo que terminó por romper a Rafa Nadal en su adiós.

Tras la derrota de Granollers y Alcaraz en dobles y consumada la eliminación ante Países Bajos, el Martín Carpena de Málaga le dedicó un conmovedor homenaje al que muchos ven como el mejor deportista de la historia de España.

Iconos del deporte como Rodri, Casillas, Raúl, Iniesta, Sergio García y David Beckham o leyendas de la raqueta como Serena Williams, Andy Murray, Novak Djokovic, Conchita Martínez, Roger Federer y Del Potro participaron en un emotivo vídeo de despedida que quebró al manacorí.

"No se me ocurre nadie que represente mejor los valores del deporte y de la vida", le dijo el reciente Balón de Oro.

El entrenador del Castilla, por su parte, le ubicó en el trono del deporte: "El mejor deportista de la historia. Tu legado va a ser eterno".

Djokovic, uno de sus grandes rivales, también se deshizo en elogios hacia Nadal: "La tenacidad y tu espíritu e lucha será algo que será estudiado y transmitido a muchas generaciones".

Por último, su amigo y gran rival, Roger Federer, con una imborrable sonrisa en el rostro, se despidió con un "te quiero, Rafa".

For your fighting spirit.

For your humility and kindness.

For everything you’ve done for tennis.

Gracias, Rafa. pic.twitter.com/tDicj5KUI5