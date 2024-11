El conmovedor homenaje a Rafa Nadal en su último día como tenista profesional: "He recibido tanto cariño..."

"Muchas gracias, muchas gracias", repetía Rafa Nadal ante el incansable aplauso del público del Pabellón Martín Carpena de Málaga. También un "Rafa, Rafa" que le sacaba una sonrisa. Un homenaje muy emotivo en el que sus compañeros y entrenadores no pudieron contener las lágrimas.

Una noche de muchísimos agradecimientos. A compañeros, entrenadores, rivales, la Federación de Tenis, los medios de comunicación y sus sponsors: "Gracias a todos. Me he sentido un afortunado por recibir tanto cariño en todo el mundo y en especial aquí en España".

"He dado lo que tenía. Todo. Gracias por darme la oportunidad de pasar estos últimos días como profesional en equipo. Muchos de los momentos más emocionantes los he vivido con los que están aquí. Ha sido un honor y privilegio. Hemos conseguido muchas cosas juntos. Y ahora os toca a vosotros seguir consiguiéndolo", ha dicho Rafa, que deja el tenis con 38 años.

Y no lo hace porque esté cansado. Lo hace porque su cuerpo no puede más: "No estoy cansado de jugar a tenis, el cuerpo ha llegado un momento que no quiere jugar más a tenis. Hay que aceptar la situación".

"Me he intentado esforzar cada día desde el respeto, la humildad y valorar lo que me pasaba cada día. He intentado ser buena persona y espero que así lo hayáis percibido. Me voy del tenis profesional habiendo encontrado muchos amigos en el camino", decía Rafa mientras su familia en la grada no paraba de llorar.

¿Cómo le gustaría ser recordado en el futuro?

"Títulos, números... están ahí. La gente lo sabe, pero me gustaría que me recordaran como una buena persona de una pequeña ciudad de Mallorca. Tuve la suerte de que mi tío fue mi entrenador cuando era pequeño. Me apoyó en todo momento. Un niño que perseguió sus sueños y que trabajó por sus sueños y para llegar aquí hoy. He vivido una experiencia inolvidable gracias al tenis", ha dicho Rafa.

"Ese 'Vamos, Rafa' siempre quedará para la historia"

David Ferrer, capitán del equipo español, ha dejado esta frase que ha sido ovacionada por el Carpena: "Ese 'Vamos, Rafa' siempre quedará para la historia".

"Hay personas que son recordadas eternamente y tú serás recordado eternamente", le ha dicho un Ferrer muy emocionado.