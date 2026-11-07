Detenido el expresidente paraguayo Santiago Peña horas después de ser destituido

Los detalles La Policía Nacional paraguaya ha confirmado que el expresidente se encuentra bajo arresto domiciliario y así se mantendrá "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de la capital Asunción.

La Policía Nacional de Paraguay ha detenido al expresidente Santiago Peña en su domicilio, tras una orden de la Fiscalía en medio de la crisis política por el cierre del Ueno Bank. La detención se produce después de que el Senado lo destituyera por "mal desempeño de funciones". Peña fue arrestado en su hogar y permanecerá bajo arresto domiciliario hasta ser presentado ante el Ministerio Público en Asunción. También se ordenó la detención de Carlos Carvallo Spalding, exdirector del Banco Central de Paraguay, relacionado con el escándalo del Ueno Bank. Pedro Alliana asumió la presidencia, prometiendo compensar a los afectados.

La Policía Nacional de Paraguay ha informado este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado, "ya se encuentra oficialmente detenido" en su domicilio tras la orden emitida por la Fiscalía en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank.

"Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio", ha dicho a los periodistas un oficial de la Policía a las afueras de la residencia de Peña.

El auto de arresto pide garantizar la detención domiciliaria de Peña "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de la capital Asunción. "Se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición", ha añadido Silvia González, una de las fiscales del caso.

El documento también dicta la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) cuando renunció por el escándalo del vaciamiento de Ueno bank. Imágenes de la televisión local mostraron a una veintena de agentes resguardando la casa, mientras algunos manifestantes pedían recluirlo en prisión esta misma noche.

Su destitución

Esta detención llega horas después de que el Senado de Paraguay destituyera a Santiago Peña como presidente tras declararlo culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno Bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.

Con el voto a favor de los 44 senadores presentes, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente en la historia reciente de Paraguay desalojado del poder mediante un juicio político, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012). Su hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana, ha asumido la presidencia anunciando que los afectados por el "descalabro financiero" por el cierre de Ueno Bank "serán compensados plenamente".

El ahora exmandatario no acudió al Legislativo, pese a haber sido convocado personalmente, y delegó su representación en los letrados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron la defensa "técnica" y "jurídica" de Peña.

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,9 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas. A ello se sumó la preocupación de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.

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