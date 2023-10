Carlos Alcaraz ya ha debutado en Shanghái y se ha llevado su primera victoria contra Daniel Evans. Un partido que no ha sido nada sencillo. Su rival ha encontrado su mejor tenis y ha obligado a Carlitos a una concentración máxima.

Tras su triunfo destacó "la mentalidad" que ha necesitado para mantenerse a flote. "Mantenerme fuerte mentalmente fue la clave para ganar el partido, porque tuve muchísimas oportunidades que desaproveché, prácticamente desperdicié todas...", ha reflexionado el número dos del mundo.

Y reconoce que "irse del partido" habría sido algo que hubiera podido ocurrir: "Hubiese sido muy fácil irme del partido mentalmente, pero en ese sentido me mantuve muy firme, seguí ahí, esperando a mis oportunidades y tratando de jugar mi mejor nivel en cada momento".

Shanghái es su segunda cita de la gira asiática tras Pekín, donde cayó en semifinales: "Creo que las condiciones aquí son bastante diferentes con respecto a las del US Open. Son más lentas que en Nueva York, así que tuve que adaptar y ajustar mi juego un poco".

"Posiblemente él fuese más agresivo que en nuestros partidos previos. Ha sido uno de los partidos más duros que he jugado este año fuera de los Grand Slams. Me tuve que mantener muy fuerte tanto a nivel físico como mental", comenta el tenista murciano.

Volverá a la pista en segunda ronda contra Grigor Dimitrov. Un rival siempre incómodo. Sobre todo en pista dura. "Ya hemos jugado grandes partidos entre nosotros. No pienso en si he perdido algún set contra él o no, creo que tiene un juego espectacular, es un jugador tremendamente talentoso...", le describe Alcaraz.

La "presión" sobre su juego será fundamental: "Puede ser algo complicado para mí. Intentaré estar centrado todo el rato y evitar que sea él quien domine el partido. Creo que se sentirá cómodo si siente que el partido va cayendo de su lado, así que intentaré ponerle mucha presión".