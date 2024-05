Rafa Nadal y Roger Federer se han vuelto a reencontrar, aunque ya fuera de las pistas. Los dos tenistas vuelven a grabar un anuncio juntos en medio de la nieve que les ha servido para recordar viejos tiempos.

Son varias las veces que se han visto las caras en la pista. Sin embargo, eso no ha hecho más que reforzar su amistad, la cual comenzó hace ya varios años: "Yo me acuerdo (de cuando nos conocimos). Probablemente él no", bromeaba Rafa mientras que Roger lo confirmaba.

"Me daba mucha vergüenza hablarte, pero sí que fuiste simpático conmigo. Creo que fue en 2003", confirmaba Nadal tras describir sus primeras veces juntos.

"Esa actitud que tenía (Rafa) tan joven no era como el resto, sabías que venía algo especial", añadió Federer al recordar las primeras tomas de contacto con un por entonces joven Rafa Nadal.

Tras ello, el resto de esta amistad es ya historia: "Cuando me vaya de este mundo quiero que la gente que trabaje en los torneos hable bien de mi por lo que fui como persona y no como tenista", confirmaba Rafa.

"Sería fantástico ser recordado por la persona más allá del tenista y me haría muy feliz ser un ejemplo para los niños", concluía Federer.