Roger Federer y Rafa Nadal. Rafa Nadal y Roger Federer. Dos campeones, dos de los mejores tenistas de la historia y dos grandes amigos que hace un año dejaron una estampa que ya no solo es historia de la raqueta, sino del deporte en su conjunto.

Este fin de semana en Shanghái el suizo recibió un bonito homenaje del público chino y, como ha hecho en otras ocasiones, tuvo un especial recuerdo hacia el manacorí.

Posteriormente, en una entrevista en el podcast de la ATP, el de Basilea, además de explicar cómo es su nueva vida desde que se retirara del tenis profesional, volvió a referirse a Rafa pero en unas declaraciones un tanto sorprendentes.

Federer aseguró que no echa de menos enfrentarse a Nadal y que se "alegra" de no tener que disputar grandes partidos en grandes torneos contra grandes rivales.

"No extraño jugar contra Nadal. Estoy bastante feliz por eso y también por no tener que disputar uno de esos difíciles partidos contra uno de los grandes. He tenido tantos momentos como esos y me alegro de que no sucedan más", ha señalado Roger.

A su vez, ya hablando de la personalidad del español, el ganador de 20 Grand Slams ha explicado por qué cree que Rafa y él son "distintos".

"Yo soy muy relajado dentro y fuera de la pista, mientras que él tiene una intensidad increíble. Era como un tigre en una jaula, anda por ahí y siempre hay cosas por hacer para él. Siempre se notaba que tenía un partido en la mente", ha añadido Federer.