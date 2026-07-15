Las 15.000 entradas para ver a España en la final del Mundial en el Movistar Arena de Madrid, agotadas en 90 minutos

La final del Mundial de 2026, en el Movistar Arena de Madrid

El domingo 19 de julio, España se enfrenta en su primera final de un Mundial en 16 años. La Comunidad de Madrid, en colaboración con el Madrid Arena, colocará pantallas gigantes para poder disfrutar del enfrentamiento.

España en una final de un Mundial no es algo muy frecuente. No ocurre desde hace 16 años, cuando la Roja batió a Países Bajos en Sudáfrica, y en 2026 se repite la gesta. Tras derrotar a Francia el día de su fiesta nacional, el combinado español jugará en Nueva York contra el ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina que se disputa la noche del jueves 15 de julio. Y, como ocurrió con la semifinal, millones de personas se reunirán frente a una pantalla para disfrutar del encuentro.

Una de las opciones para ver la final de España en Madrid estará en el Movistar Arena, el histórico Palacio de los Deportes ubicado en la céntrica plaza de Goya. Un evento abierto, gratuito, que tendrá un total de 11 pantallas gigantes para que unas 15.000 personas puedan disfrutar de la final de la Copa del Mundo. Pero quien no tenga entrada, ya no podrá conseguirla.

Porque las 15.000 entradas para ver la final se han agotado en apenas hora y media, con un ritmo de descarga de 166 entradas por minuto. Todo un éxito sin precedentes. La taquilla virtual se abrió una vez finalizado el partido de semifinal y registró un ritmo de reservas que "dejó todo el aforo cubierto en 90 minutos", según indican desde Movistar Arena.

El partido se retransmitirá en una pantalla gigante de 16x9 metros, lo que equivale a 144 metros cuadrados de imagen. Además, habrá otras 10 pantallas fijas distribuidas por el recinto, "garantizando una experiencia envolvente para todo el público asistente, independientemente de su ubicación", explican.

Antes del partido, el popular DJ Nano pondrá música en el recinto "para caldear el ambiente y animar a la Selección Española antes del pitido inicial".

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