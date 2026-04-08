Sinner amenaza con arrebatarle a Carlos Alcaraz su torneo favorito: "Mi objetivo es Roland Garros"

El tenista italiano, además de buscar quitarle el número uno del mundo, ha asegurado que su "principal objetivo para este año en tierra batida" es conquistar el único Grand Slam que no tiene.

El rendimiento de Carlos Alcaraz en tierra batida está bajo la amenaza de su acérrimo rival. Jannik Sinner ha llegado pisando fuerte al Masters 1000 de Montecarlo tras triunfar en Indian Wells y Miami, y ansía conquistar la tierra monegasca.

Por el momento, ambos tenistas han tenido un buen comienzo de torneo con victoria sencilla, pero el italiano ya ha asegurado que no piensa ceder en ningún encuentro con tal de cumplir su próximo objetivo. Más allá de dominar en Montecarlo, Sinner ha anunciado que Roland Garros es su "principal objetivo para este año en tierra batida".

De esta forma, el de San Cándido buscará hacerse con el torneo favorito de Alcaraz, y el único Grand Slam que no ha conseguido colocar en su vitrina personal. Hasta entonces, Sinner deberá jugar en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, donde podrá arrebatarle al español el título de número uno del mundo.

"Por eso me estoy intentando adaptar lo más rápido posible. Así que muy feliz por cómo estoy transicionando de la pista dura a la tierra batida", comentó el tenista italiano al micrófono de 'TennisTV', tras su duelo contra Ugo Humbert en el que se impuso en dos mangas (3-6, 0-6).

Frente a Sinner, se encuentra Carlos, quien da por hecho que su rival "será aún mejor en tierra batida" este año, por lo que "tengo que estar preparado". "Tiene hambre de victoria en tierra batida y diría que en los demás torneos, o en los que le faltan en su palmarés. Así que veremos qué pasa", añade el español.

Alcaraz ve cómodo a Sinner

Con el cambio de pista dura a tierra batida en el calendario ATP, todo apunta a que Carlos Alcaraz partirá con ventaja en la gira europea. Sin embargo, pese a que Sinner es más fuerte en pista dura, el español no se quiere confiar y prevé una mejoría del italiano.

"Estoy bastante seguro de que está recordando los torneos que jugó en tierra batida el año pasado, y estoy seguro de que este año será aún mejor. Así que tengo que estar preparado. Diría que se siente más cómodo en pista dura y yo me siento más cómodo en tierra batida, ya que he jugado en tierra batida toda mi vida", destacó Alcaraz tras su partido contra Sebastián Báez (6-1, 6-3).