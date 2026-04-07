Carlos Alcaraz tira la corona: "Voy a perder el número uno del mundo"

El murciano, que defiende 4.330 puntos en la gira de tierra batida, da por hecho que Jannik Sinner, que guarda 1.950, le aventajará en el ranking ATP.

"No sé si será en este torneo o en el siguiente"

Tras vencer a Sebastián Báez por 6-1 y 6-3 en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, Carlos Alcaraz no ha podido ser más sincero en sus declaraciones a pie de pista.

Cuando al murciano le han preguntado por la batalla que libra con Jannik Sinner por ser el primer espada del ranking, este ha sido tajante: "Sé que voy a perder el número uno del mundo".

"No sé si será en este torneo o en el siguiente. Defiendo muchos puntos y será difícil defenderlos todos. Y si lo hago, Jannik sumará porque no defiende nada. Yo voy a hacer lo que pueda, pero para mí el número uno no es algo que esté ahora mismo en mi cabeza", ha señalado.

En la gira de tierra, Alcaraz defiende 4.330 puntos por la final en Barcelona y los títulos en Montecarlo, Roma y Roland Garros.

En contraposición, Sinner defiende 1.950 unidades por sus finales en Roma y París, por lo que virtualmente solo está a 240 puntos un Carlitos que si llega a la final en el Principado, mantendrá el número 1 del mundo.