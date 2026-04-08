José Luis Sánchez desvela las sensaciones del vestuario del Real Madrid: "Se puede remontar"

En el vestuario creen que pueden ganar al Bayern de Múnich en su casa: "Si no concedemos estos errores en los goles...".

El Real Madrid tiene que remontar ante el Bayern de Múnich en la Champions. Y en el vestuario creen. Lo contó José Luis Sánchez en 'El Chiringuito'.

"El Real Madrid ha demostrado tener argumentos para hacer mucho daño al Bayern de Múnich. Lo han estado hablando en el vestuario después del partido: 'Si no concedemos estos errores de los goles se puede remontar'", cuenta.

Habrá novedades importantes en la vuelta: "Me dicen que Bellingham va a ser titular en la vuelta y que están cuidando a Mendy para que al igual que fue determinante en la eliminatoria contra el City, sea titular en la vuelta".

José Luis Sánchez celebró ver a un Kylian Mbappé brillante: "Hemos visto a un Mbappé rápido, estratosférico".