La anécdota de Alcaraz con una de las promesas del tenis español: "En los vestuarios de Roland Garros..."

Pablo Llamas, tenista de tan solo 22 años, recuerda un momento en el que coincidió con Carlitos en el Abierto de Francia. El murciano aconsejó a Llamas sobre mantener la cabeza en el tenis.

Carlos Alcaraz afronta 2026 con la difícil papeleta de repetir o superar los éxitos conseguidos en 2025. El murciano debutará en unos días en el Open de Australia, 'Major' que tiene especial ansía por ganar dado que es el único gran título que Carlitos aún no ha podido conquistar.

De coronarse en Melbourne, Alcaraz se convertiría en el jugador más joven de la historia del tenis en ganar los cuatro 'Grand Slams' con solo 22 años. Sin embargo, deberá sobreponerse a la presencia del vigente campeón del torneo y máximo rival, Jannik Sinner y al resto de habituales jugadores que con mucha probabilidad alcanzarán las rondas finales del torneo como Novak Djokovic o Alexander Zverev.

En estos años de tantos éxitos y títulos, Carlos siempre ha sido muy claro con su filosofía, algo polémica en cuanto a su necesidad, en ocasiones, de desconectar del tenis, algo que muchos no entienden. Pablo Llamas, número 212 del ranking, comparte esta idea y recuerda, en una entrevista para 'Punto de Break', una gran anécdota con el de El Palmar.

"Me lo encontré en los vestuarios de Roland Garros y hablé con él. Le comenté que me había ido con la familia a Jerez y me dijo 'bien hecho. Me alegro mucho. Como en casa no se está en ningún sitio", recuerda el tenista jerezano.

Llamas ha sido un gran exponente del tenis en lo que corresponde a la generación de Carlos. A pesar de su buen juego, el joven jugador se ha encontrado estas últimas temporadas con muchas dificultades para encontrar la continuidad debido a una grave lesión de muñeca que sufrió en 2024.