La Guardia Civil constata que la vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente, pero no saltó la alarma por un defecto

Los detalles Según un último informe de los investigadores de la Guardia Civil sobre el accidente de alta velocidad en Adamuz, un día antes de la tragedia se detectó una alteración eléctrica "compatible con una rotura". Se centran así en una rotura de la vía o de la soldadura como principal hipótesis del fatal accidente.

Los investigadores del accidente ferroviario en Adamuz apuntan en un último informe que avanza El Mundo y al que ha tenido acceso laSexta que los sistemas de señalización de la línea de alta velocidad entre Málaga y Andalucía detectaron el 17 de enero, un día antes del accidente, una rotura de la vía.

Respecto a la causa del accidente, dicen los investigadores que se hallaron muescas en varios trenes compatibles con una rotura de raíl. Según el citado informe, el día anterior al accidente se registró una alteración eléctrica "compatible con una rotura". Sin embargo, las alertas que podrían haber evitado el accidente en el que murieron 46 personas no saltaron porque el sistema "no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad".

"El sistema SAM llegó a registrar de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente, pero el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria y ADIF a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió", detallan.

Así, los investigadores ya descartan en este último informe remitido al Juzgado de Montoro la hipótesis del sabotaje o el acto terrorista, una negligencia de los maquinistas o un exceso de velocidad. La principal hipótesis es la rotura de carril o soldadura de la vía.

"Teniendo en cuenta que se produjo la rotura de un riel (hilo) o de la soldadura y con los datos recabados hasta la fecha, no es posible determinar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa, se investigan distintas causas", señala la Guardia Civil. "Se han tomado diecinueve manifestaciones a maquinistas de las empresas Ouigo, Iryio y Renfe, que circularon el mismo día del accidente por ese tramo (18-01-26). Salvo una manifestación que informa de un golpe en lado derecho, el resto no reporta ningún tipo de incidencia o sensación extraña", añaden descartando que los maquinistas detectaran algún fallo.

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