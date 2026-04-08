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Masters 1000 Montecarlo

Cabreo histórico de Medvedev en Montecarlo: destroza la raqueta y pierde 6-0, 6-0

El tenista ruso ha caído en segunda ronda del Masters 1000 ante Matteo Berrettini, y ha pagado su frustración en el segundo set con un espectáculo dantesco frente al público.

Daniil MedvedevDaniil MedvedevReuters

La gira de tierra batida ya ha comenzado, y el Masters 1000 de Montecarlo está dejando grandes momentos. El último en producirse y que está arrasando en redes sociales es el monumental enfado del tenista ruso Daniil Medvedev, durante su encuentro de segunda ronda frente a Matteo Berrettini (0-6, 0-6).

El número 10 del ranking ATP no ha mostrado un buen rendimiento en su primer partido en Montecarlo y se lo ha demostrado de forma explícita al público de la pista Rainier III destrozando su raqueta.

Nada más comenzar la segunda manga, el ruso ya iba 0-2 por debajo ante el tenista italiano, y ha pagado su frustración lanzando y golpeando una de sus raquetas por toda la pista ante la atenta mirada de su contrincante y el juez de silla.

Finalmente, Medvedev ha acabado tirando la raqueta inutilizable a la basura que había en la pista, para continuar con el partido, que posteriormente ha acabado perdiendo sin conseguir ganar un único punto.

Pese a no ser un acto inusual en la carrera del tenista, esta vez Daniil ha dejado una imagen impactante al dejar la raqueta completamente inutilizable durante más de 45 segundos de ira y desahogo.

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