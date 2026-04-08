"No tengo una mayor motivación": Sinner prioriza tierra batida antes que el número uno de Alcaraz

El de San Cándido ha reiterado la importancia que pone en "mejorar en esta superficie en la que no he ganado nada todavía", pese a lo que significa ostentar el número uno del mundo.

Carlos Alcaraz tiene un gran reto por delante. El tenista español deberá defender este año la gran mayoría de torneos grandes que ganó en 2025, además del número uno del mundo. Pese a que Carlos acumula 66 semanas en la cima del ranking ATP, su puesto podría peligrar en los próximos días si no gana el Masters 1000 de Montecarlo.

Frente al murciano, se encuentra su gran amenaza: Jannik Sinner. El tenista italiano lleva más de un año a la sombra de Alcaraz en la clasificación, pero debido al leve bajón de Carlos y su posición a defender cada torneo, ha reducido la distancia a 1000 puntos.

De esta forma, el de San Cándido podría arrebatarle el número uno en Montecarlo si Carlitos no gana el torneo o si Sinner se lo lleva. Aun así, el propio tenista ha confesado que dicho logro no es su "mayor motivación", ya que prioriza obtener buenos resultados en tierra batida.

"No tengo una mayor motivación por el número uno del mundo. Vine aquí sintiéndome bastante libre. Independientemente del resultado, no me quiero poner una presión extra. Al fin y al cabo, el número uno es importante, pero, al mismo tiempo, para mí es más importante mejorar en esta superficie en la que no he ganado nada todavía", comentó Sinner en la rueda de prensa posterior a su duelo contra Ugo Humbert.