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"Es un poco raro..."

Carlos Alcaraz se pone serio: atención a su alegato a favor de la privacidad de los tenistas

El número 1 del mundo considera que los jugadores necesitan "espacios donde podamos estar tranquilos sin que nos graben".

El desolador pronóstico de un legendario entrenador sobre Carlos Alcaraz: "Está aburrido"El desolador pronóstico de un legendario entrenador sobre Carlos Alcaraz: "Está aburrido"Getty

En la rueda de prensa previa a su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, que se ha saldado con victoria ante Báez, Carlos Alcaraz habló sobre la privacidad de los tenistas.

En concreto, sobre la falta de intimidad que tienen debido al exceso de cámaras en lugares como vestuarios o gimnasios.

Eso sí, en primer lugar se puso en la piel de los fans: "Para los aficionados, es genial. Les encanta ver lo que pasa entre bastidores, lo que hacemos, cómo son las instalaciones dentro de los torneos".

Sin embargo, Alcaraz considera que deberían "tener espacios donde podamos estar tranquilos sin que nos graben".

"Es un poco raro, porque ya no tenemos ningún sitio donde relajarnos, ya que pensamos constantemente que hay cámaras y que todo el mundo nos está mirando", ha explicado.

"Tener cámaras muy cerca, que pueden ver lo que miramos en el móvil, creo que es demasiado. Ya de por sí no tenemos mucha privacidad en los torneos, y creo que esto es demasiado", ha zanjado.

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