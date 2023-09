Ya hay veredicto de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis sobre el 'caso Halep'. La rumana ha sido sancionada con cuatro años sin competir por dopaje, tal y como ha informado la ITIA.

Sobre la campeona en Roland Garros 2018 y en Wimbledon 2019 pesan dos infracciones distintas de las normas antidopaje después de que diera positivo en oxadustat durante el US Open 2022.

Se trata de una sustancia que la Agencia Mundial Antidopaje recoge como similar a la eritropoyetina (EPO).

Suspendida desde el pasado 7 de octubre, Halep pidió un contraanálisis, que confirmó el primer positivo.

Con la vía del TAS como única salida, la exnúmero 1, de 31 años, no podrá volver a competir hasta octubre de 2026, cuando tendrá 35 años. Por lo tanto, al continuidad de su carrera está más que en el aire.

Reacción de Halep

En un comunicado publicado en redes sociales, la rumana se ha resignado ante la decisión: "El último año ha sido el partido más duro de mi vida y lamentablemente mi lucha continúa. He dedicado mi vida al hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las reglas que rigen nuestro deporte y me enorgullezco del hecho de que nunca he usado, a sabiendas o intencionalmente, ninguna sustancia prohibida".

"Estoy agradecida de tener finalmente un resultado después de numerosos retrasos infundados y una sensación de vivir en el purgatorio durante más de un año, estoy a la vez sorprendida y decepcionada por su decisión", ha añadido.

La WTA, por su parte, también se ha pronunciado al respecto: "Es de suma importancia que los jugadores conozcan las reglas del Programa Antidopaje de Tenis y las sigan. El Tribunal Independiente ha emitido su fallo sobre el caso de Simona y, según el TADP, la decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La WTA apoyará las decisiones alcanzadas a lo largo del proceso y continuará siguiéndola de cerca".