Serena Williams, nombrada 'Mujer del Año' entre unas controvertidas comillas

La palabra 'men' sale tachada y se resalta el 'woman' de Serena entre comillas. El entrecomillado de la palabra 'woman' ha generado varias interpretaciones en las redes.

La publicación escogió también a Michael B. Jordan, Henry Golding y Jonah Hill, pero en la palabra hombre no usó comillas.

En años anteriores el uso de las comillas no había aparecido. Gal Gadot fue a la mujer que distinguieron con este título en 2017 y no usaron comillas en 'woman'.

El 'sello' de Virgil Abloh

Al parecer texto de Serena Williams para la revista fue escrito por Virgil Abloh, el diseñador de moda estadounidense que diseñó su vestuario para el US Open.

El uso de las comillas es creación del propio diseñador, según Mick Rouse, gerente de investigación de GQ Magazine en su cuenta de Twitter.

So is #GQ implying that @serenawilliams is not a #Woman why they quoted the word “WOMAN” 😳 pic.twitter.com/DFjug1pvid

Because it was handwritten by Virgil Abloh of Off-White, who has styled everything in quotation marks as of late (see Serena's US Open apparel that he designed)