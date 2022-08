Serena Williams dice adiós al tenis. La legendaria tenista de 40 años dejará el deporte después de participar en el US Open en el mes de septiembre. Así lo ha anunciado en 'Vogue': "Estoy aquí para contaros que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Quiero hacer crecer mi familia".

La ganadora de 23 grandes, la segunda tenista con más Grand Slams de toda la historia por detrás de Margaret Court (24), dirá adiós después de la cita de Nueva York.

"Hay gente que dice que no soy la GOAT (más grande de todos los tiempos) porque no superé el récord de Court, que consiguió antes de que empezase la 'Open Era'. Mentiría si digo que no quería ese récord. Claro que lo quiero. Pero no pienso en ello a diario. Si estoy en una final, sí, ahí sí lo pienso", ha expresado en la citada entrevista.

"Quizá pensé mucho en ello y eso no ayudó. Del modo en el que lo veo, debería tener más de 30 Grand Slam. Tuve mis opciones después de dar a luz. Jugué mientras amamantaba. Jugué a través de la depresión posparto. Pero no llegué allí. Debería, podría, podría. Si tengo que elegir entre construir mi currículum de tenis y construir mi familia, elijo lo último", dice.

La familia es el motivo por el que dice adiós: "Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacía el trabajo físico de expandir nuestra familia".

Serena, que superó la primera ronda de Montreal al derrotar a la española Nuria Parrizas, hará la gira norteamericana y posteriormente dejará para siempre su raqueta. Toda una leyenda del tenis.

Buscando el 24 desde 2017

Fue en 2017 cuando levantó su grande número 23. A sólo uno de Court. Pero desde entonces se le ha atragantado este récord. El US Open será su última oportunidad... pero en estos momentos parece imposible. Porque en Wimbledon, el último Grand Slam que disputó, cayó en primera ronda.

Serena ha ganado siete Opens de Australia, siete Wimbledons, tres Roland Garros y seis US Open.