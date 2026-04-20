La sentencia de una leyenda del tenis que no favorece a Alcaraz: "Nunca lo había visto tan fuerte"

Boris Becker ha destacado el buen nivel que lleva demostrando el tenista italiano en los últimos torneos, y prevé que gane su cuarto Masters 1000 consecutivo en Madrid, ante la ausencia de Carlitos.

Los problemas no paran de acumularse para Carlos Alcaraz. Después de comenzar el año triunfando en el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, el español se ha sumido en una espiral de fracasos, sumado a una lesión que le impide disputar varios torneos importantes.

Las molestias sufridas en su muñeca derecha durante el partido de primera ronda del Conde de Godó contra Otto Virtanen han provocado su retirada en Barcelona y su ausencia en el Mutua Madrid Open. Además, Carlos perderá su oportunidad para recuperar el número uno del ranking ATP frente a Jannik Sinner.

En cambio, el italiano está en su mejor momento, después de comenzar el calendario sufriendo y en medio de un leve bajón, y una leyenda del tenis le ve favorito para ganarlo prácticamente todo ante la debacle y ausencia de Alcaraz.

"Sinner está jugando su mejor tenis ahora mismo. Nunca lo había visto tan fuerte como ahora. Ganar el Sunshine Double y luego regresar a Europa en tierra batida, ganar Montecarlo y prácticamente no perder ningún set, es increíble", señala Boris Becker, el cual lo posiciona como favorito para llevarse su primer Mutua Madrid Open.

En declaraciones a 'Eurosport', el teutón resalta el buen estado de forma de Sinner, tras ganar tres Masters 1000 consecutivos y optar a un cuarto. "Está en plena forma y creo que sí, es posible que gane también en Madrid, sobre todo ahora que Alcaraz está lesionado. Es de otro planeta", concluye Becker.