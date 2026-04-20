¿Por qué se lesiona más Carlos Alcaraz que Sinner? Boris Becker señala el motivo

La leyenda alemana ha analizado el estado físico y la forma de jugar de Alcaraz para determinar por qué se lesiona con mayor frecuencia que Jannik Sinner. Pese a ello, espera que esté en Roma.

Carlos Alcaraz vuelve a sufrir un revés. El tenista español atraviesa una mala etapa este año con varias derrotas inesperadas, y ahora una lesión en la muñeca derecha complica su oportunidad de recuperar el número uno del ranking ATP.

Con su retirada del Torneo Conde de Godó y su ausencia en el Mutua Madrid Open, Carlos se pierde varios torneos clave en su calendario. Su lesión le ha impedido continuar en Barcelona, y ahora su objetivo sería llegar en plena forma y recuperado a Roland Garros para defender su título.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Alcaraz se lesiona a esta altura del año y conquista varios Masters 1000 y Grand Slams en su regreso. "Es una lástima para el torneo (Madrid), pero me recuerda al año pasado, cuando Alcaraz tampoco pudo jugar aquí en Madrid y luego ganó Roma y París", afirma Boris Becker, leyenda alemana del tenis, en la previa de los Premios Laureus a 'Eurosport'.

"Así que no le daría demasiada importancia a la lesión. Sigo siendo optimista. Estoy seguro de que quería jugar. Él habría querido terminar en Barcelona. Es un jugador español muy orgulloso, así que quiere jugar ante su afición. Pero las lesiones pueden ocurrir", añade el teutón, recalcando que el español es capaz de recuperarse y volver por todo lo alto.

Pese al análisis esperanzador de Becker, él mismo no ha ocultado su preocupación a la hora de señalar que Carlos se lesiona más en comparación con su acérrimo rival, Jannik Sinner. "Es cierto que Alcaraz se lesiona con más frecuencia que Sinner, pero se debe a su estilo", asegura el extenista.

A diferencia del italiano, Alcaraz suele tardar más en concretar sus partidos, según explica Becker, por lo que desgasta más su cuerpo al jugar más tiempo que Sinner en pista. "Alcaraz suele perder un set y tiene que jugar tres horas. Eso le pasa factura a su cuerpo. Por eso creo que debería analizar bien su rendimiento del año pasado, cómo recuperarse y estar listo para Roma", concluye el alemán.