El motivo por el que Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open

El murciano ha terminado acusando tanto su lesión en la muñeca que no podrá disputar el Masters 1.000 que se disputará en la capital española la semana que viene.

Carlitos Alcaraz no estará en el Mutua Madrid Open. El de El Palmar ha anunciado a través de un comunicado que no podrá disputar el torneo. Todo hace pensar que la causa de esta baja es la dolencia en la muñeca que sufrió Carlitos en el encuentro de primera ronda del Godó.

Ha sido esta misma lesión la que le ha obligado a abandonar también la competición en Barcelona. La decisión está tomada, como no podía ser de otra forma, pensando también en Roland Garros, que se disputará en poco más de un mes.

"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", ha asegurado Carlitos en sus redes sociales.

Su baja se une también a la de Novak Djokovic. El serbio ha anunciado la mañana de este viernes que tampoco estará en Madrid. El serbio y el español no jugarán un torneo en el que está en duda la participación de Jannik Sinner.