En segunda ronda del Open de Australia 2023, Rafa Nadal cayó ante Mackenzie McDonald y desde entonces no ha vuelto a jugar un partido.

Una lesión en el psoas de la pierna izquierda le ha mantenido en el dique seco durante un año... por el momento.

Hace unas semanas, el director del Abierto de Australia confirmó la presencia del manacorí en el primer 'major' de 2024, pero el propio Nadal se encargó de mantener la cautela.

Su tío Toni también ha asegurado en distintas ocasiones que espera que su sobrino reaparezca en Melbourne, pero Rafa quiere ser prudente.

Este miércoles, durante la presentación de la Clínica Tenis Teknon, el ganador de 22 Grand Slams ha confirmado que "volverá", pero no sabe decir cuándo.

"Si queréis algo nuevo que no os había dicho hasta ahora, pues no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora sinceramente creo que sí que volveré a jugar. Que sea en un sitio o en otro pues todavía no estoy preparado para decirlo, pero estoy feliz de cómo van evolucionando las cosas", ha explicado.

"No hay nada de todo esto. Entiendo el interés de la noticia pero al final cuando esto suceda, o cuando yo sepa que vuelvo, lo diré yo. Cuando sepa lo que haré, seré el primero en deciros lo que sea", ha añadido.