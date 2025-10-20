Rajada sobre el dominio de Carlos Alcaraz y Sinner: "Me hubiera gustado verlos en mi época"

El extenista Jo-Wilfried Tsonga considera que el murciano y el italiano lo tienen 'demasiado' fácil en el circuito actual en comparación a lo que se hubieran encontrado hace 15 años.

Durante una entrevista en 'UniverseTennis', Jo-Wilfried Tsonga abrió un interesante debate que seguro provocará réplicas en las próximas semanas.

El extenista francés, analizando el dominio actual de Carlos Alcaraz y JannikSinner, afirmó que otro gallo cantaría si hubieran estado en el circuito de hace 15 años.

De hecho, el ganador de dos Masters 1000 y finalista del Open de Australia deslizó que lo están teniendo 'demasiado' fácil en comparación a lo que él tenía en su época.

Aquellos años de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray elevaron el tenis a un nivel que, según Tsonga, está lejos del actual.

"Por ahora, están ellos dos solos. Me hubiera gustado verlos en mi época, enfrentándose a Del Potro en tercera ronda, a Murray en octavos, Djokovic en cuartos, Federer en semifinales y Nadal en la final", explicó el galo.