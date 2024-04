En la previa de su debut en el Mutua Madrid Open, Rafa Nadal ha comparecido en rueda de prensa y ha explicado que jugará el Masters 1000 de la capital por el valor sentimental que tiene para él, pero que si fuera Roland Garros, "no saldría a jugar".

"No creo que pueda jugar al 100%, pero es importante poder jugar por última vez en Madrid, para mí significa mucho jugar en esta pista donde he vivido momentos muy bonitos", ha expresado el manacorí.

Tras llegar hasta segunda ronda del Conde de Godó, los entrenamientos previos al Mutua no han dejado los resultados esperados.

"La semana no ha sido perfecta, quizás no saldría a jugar mañana pero es Madrid", ha explicado Rafa.

Roland Garros sigue siendo su gran objetivo, pero no pisará la Philippe Chatrier si no está en condición de competir al máximo nivel.

"Voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder jugar París. Y si se puede, se puede, y si no, no. Voy a París si me siento lo suficientemente capacitado para competir", ha señalado.

Eso sí, deja abierta la puerta a los Juegos Olímpicos de París y a la posible dupla que pueda formar con Carlos Alcaraz.

"No se acaba el mundo con Roland Garros, no quiere decir que si no juego se acabe todo allí. Hay Juegos por delante y diferentes formatos que me hacen ilusión", ha añadido Nadal.