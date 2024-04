El tío y exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, analizó en la 'Ser' el estado físico en el que se encuentra su sobrino. Ha tenido hueco también para comentar su regreso a las pistas en el Mutua Madrid Open 2024, en el que se tendrá que enfrentar en la primera ronda al jovencísimo Darwin Blanch de tan solo 16 años.

Toni comentó la importancia que tiene para Rafa 'coger rodaje' en Madrid si quiere optar a llegar lejos o incluso a la victoria en Roland Garros: "Si en el Mutua Madrid Open puede jugar tres partidos... Sé de la necesidad de Rafa de jugar, porque llegar a Roland Garros sin suficientes partidos es muy peligroso, más aún ahora, que ya no es cabeza de serie y te puede tocar un Alcaraz o un Sinner en primera ronda".

Rafa Nadal llega a Madrid habiendo disputado dos partidos en tierra batida en el torneo del Conde de Godó en Barcelona. El español pudo ganar el primer enfrentamiento pero cayó en segunda ronda contra Alex de Miñaur, tenista con el que también se podrá cruzar en Madrid. Nadal ha estado preparando mucho este torneo, y además el manacorí ya ha podido saberel camino que le podría esperar en Madrid.

Toni apunta que Nadal ha de ser cuidadoso: "Rafa Nadal puede ganar Roland Garros si consigue que el cuerpo responda bien y tiene un cuadro asequible en los primeros días. Tiene que ir con cuidado porque él sabe que las opciones en Roland son pequeñas, pero ahora mismo las tiene. Lo que no puede tener en su traspiés físico de aquí a junio".

Toni Nadal ha contado una anécdota desconocida en la que revela que Rafa Nadal quiso dejar el tenis pero logró sobreponerse y volver a lo más alto. Guardando diferencias entre el pasado y el presente, le ha otorgado un voto de confianza a su sobrino: "Es más difícil. Pero vamos a darle un voto de confianza otra vez".

"En el 2013 Rafael no quería incorporarse a jugar. Después de tener la lesión del 2012. No se podía ni agachar porque tenía problemas de rodilla. El primer torneo fue un desastre, no corría ni nada pero tuvo 'match ball' en la final que perdió. Después fuimos a Sao Paulo y ganó. Después fue Acapulco y le metió una paliza a David Ferrer en la final. Terminó número 1 del mundo en 2013. El deporte te cambia todo muy rápido", ha relatado Toni para cerrar.