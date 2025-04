Rafa Nadal tiene claro quién es su favorito para el Masters de Madrid: "Si está bien..."

Tras su retirada en la Copa Davis del pasado mes de noviembre, no es frecuente ver a Rafael Nadal en la esfera pública. En cambio, el mallorquín ha acudido a la gala de los Premios Laureus del deporte celebrado en Madrid.

Nadal tenía motivos para ir a la gala ya que recibió el Premio Laureus Icono del Deporte. Asimismo, entregó el premio del mejor equipo del año al Real Madrid. El de Manacor es un reconocido seguidor del conjunto blanco.

Su trayectoria en el tenis le avala con 22 Grand Slams en su palmarés donde resaltan sus 14 Roland Garros. Este éxito en el escenario parisino le ha establecido como el mejor tenista en la arcilla de la historia.

Tras la gala, respondió a los micrófonos de 'Eurosport' sobre la actualidad tenística. Nadal respondió a la pregunta de a quién ve favorito a conseguir elMutua Madrid Open: "Bueno, al final si Carlos Alcaraz está bien, yo creo que siempre es el favorito".

En el caso del tenista balear, el Mutua Madrid Open siempre ha sido un escenario especial para él. Es el jugador con más títulos en la capital española, sumando cinco en este Masters 1000: 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017.

Q: Do you have a favourite player for the Madrid Open?

Nadal: Well, if Carlos is doing well, I think he's always the favourite pic.twitter.com/aA7TIHxXpT