Carlos Alcaraz avisa sobre la presión que sufre: "Nadal nos malacostumbró, si yo no gano..."

El tenista español, que está en la final del Conde de Godó de Barcelona, dice que en España ha habido deportistas tan grandes que no ganar parece un fracaso.

Carlos Alcaraz está en final del Conde de Godó de Barcelona. Se mide a Holger Rune después de un torneo en el que ha bailado en la perfección al no haber perdido ningún set. Pero antes de la final lanzó un aviso: no se puede ganar siempre y perder no significa fracasar Porque algunos deportistas como Rafa Nadal nos han "malacostumbrado".

"Hemos tenido muchos deportistas en España buenos y se nos ha malacostumbrado. Si no ganamos, todo es un fracaso, para lo bueno se magnifica y para lo malo se crea una burbuja demasiado grande", dijo en la rueda de prensa el tenista murciano, que se ha reencontrado con su mejor tenis.

Y habla de cómo Nadal se acostumbró a ganar y eso parecía lo normal: "Agradezco el apoyo que he recibido siempre y siempre he recibido más cosas positivas que negativas, pero lo negativo vale por diez de lo positivo. En España, Rafa nos ha malacostumbrado, y los demás gigantes también, y eso es algo que no debería de ser así".

En esa rueda de prensa también quiso agradecer a la gente su cariño. Esta semana en Barcelona está siendo una auténtica locura: "En cada sitio al que voy tengo la suerte de tener un apoyo inmenso. Tengo mucha suerte por ello, en cada entreno que voy por cualquier parte del mundo. No tengo tiempo para desconexiones, tengo algún juego en el que he bajado la intensidad pero el público me ayuda mucho a darle la vuelta y debo mantener el ritmo durante todo el partido. Aquí en Barcelona siempre lo consigo".

"Disfruto mucho y juego delante de familia y amigos, solo intento pasarlo bien y aprender para ser mejor e intentar entrar a pista feliz", dijo Carlitos antes de la gran final contra Rune.