El futuro compañero del ilerdense ha incidido en que no puede compararse ni de lejos con el campeón de MotoGP.

"No se puede comparar un 10 veces campeón del mundo con uno que ha ganado sólo un gran premio": así de contundente se ha mostrado Pedro Acosta en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Valencia cuando le han preguntado por las repetidas comparaciones con Marc Márquez.

El murciano se mudará en 2027 al garaje de Ducati donde tendrá como compañero al vigente campeón del mundo, por lo que no quiere poner expectativas altas.

"A ver, os estáis haciendo muchas pajas mentales. Marc acaba de ganar su décimo título y yo he ganado una carrera, una en tres años de MotoGP", ha señalado.

De hecho, Acosta incide en que es Marc el que debe de liderar el nuevo proyecto de los de Borgo Panigale.

"El que tiene que ganar y liderar el proyecto y liderar el equipo es él", ha explicado el 'Tiburón de Mazarrón', que este fin de semana correrá su última carrera con KTM.

"Yo al final estoy... que sólo quiero llegar al box, ver cómo me encuentro con la gente, ver cómo me encuentro con la fábrica e ir construyendo mi camino poco a poco", ha zanjado.